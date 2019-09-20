Gündem Minik Leylanın babası şikayetçi olmadı annesi ise "Devletime güveniyorum şikayetçiyim" dedi
AĞRI

Minik Leyla'nın babası şikayetçi olmadı annesi ise "Devletime güveniyorum şikayetçiyim" dedi

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Baba Aydemir şikayetçi olmazken, annesi şikayetçi oldu. Mahkeme başkanı, ciddiyetsiz tavırlarından dolayı baba Aydemir'i uyardı.

Haber Merkezi AA
Minik Leyla Aydemir'in Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunmuştu
Minik Leyla Aydemir'in Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunmuştu

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anne Şükran Aydemir şikayetçi oldu

Dün akşam saatlerinde baba Nihat Aydemir’in avukatının yanına giderek, “Biz şikayetçi olmayacağız. Sen davaya gelme” dediği belirtilmişti.

Babası: Leyla o katile rahat vermeyecek
GÜNDEM
Babası: Leyla o katile rahat vermeyecek

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ve annesi Şükran Aydemir. Minik Leyla arandığı dönemde basın mensuplarına konuşan Nihay Aydemir, minibüs sürücüsünden şüphelendiğini belirterek ""Çocuk, 'babam yabancı arabalara bırakmıyor binmem' demiş. Eğer çocuk o arabaya binseydi onu da götüreceklerdi. Ardından Doğutepe'ye geliyor ve orada da aynı hareketleri yapıyor. Oradan bizim köye gelirken kızımı yolda görüp götürmüş. Ben onlardan şüpheleniyorum. Allah rızası için ona sesleniyorum: Eğer o götürmüşse, çocuğum yemek yemiyor. Ona süt ver. Allah rızası için götür bir yere bırak. Biz çocuğumuzu alalım. Perişan olduk. Allah rızası için ne istiyorlarsa verelim" demişti.

Bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Şükran Aydemir şikayetçi oldu. Aydemir ifadesinde, “Kızımı aç bıraktılar susuz bıraktılar kızıma zulmü yaptılar Allah’a ve devletime güvenip susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yapanlardan şikayetçiyim” dedi.

Köylülerin, emniyet güçlerinin ve AFAD görevlilerinin Leyla'yı bulmak için başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında Mehmetçik de görev almıştı.
Keşke o köye hiç gitmeseydim

Baba Nihat Aydemir ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, “Bayram namazı mezarlığa gittim. Leyla’nın elinde bir poşet vardı onla birlikte eve bıraktım. Ben başka bir köye gittim. Geldiğimde Yusuf taziye evinin bahçesinde oturuyordu. Ben eşime hazırlanın gidelim dedim. Keşke o köye hiç gitmeseydim. Leyla’yı bulamadık. Sonra her kafadan bir ses çıktı. Leyla orada burada dediler her yere baktık hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim kişiler Ali K. ve Mehmet K.” ifadelerini verdi.

  • Mahkemede ciddiyetsiz tavır takınan baba Nihat Aydemir’e mahkeme başkanından uyarı geldi. Mahkeme başkanı, “Ölen kızın babası değilsin de, sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinden şüpheleniyorsun” dedi

Öte yandan, olayla ilgili olarak tutuklanan Mehmet Ali Aydemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyip, şahit olarak baba Nihat Aydemir’i gösteren Mehmet Ali Aydemir, ifadesinde şunları söyledi:

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“Benim bu suçla alakam yok en büyük şahidim babası Nihat Aydemir. Beni hamura babası gönderdi. İmamı getir dedi. Musa Aydemir ile hamura gittim. Hamur girişinde kimlik tespiti yapıldı. Benim gittiğim güzergah ile ablamın evinin alakası yok. Ben eniştemi yoldan aldım. Benim çocuğu ablamın evine götürdüm diye atılan iftiralar gerçek değildir. Saadet ablayla ilişkim olduğunu bu yüzden sustuğunu söylüyorlar. Hepsi benim nasıl abimse Saadet benim ablam. Çocuk kaybolduğu zaman biz çay içiyorduk. Ben 4 yıldır köyde anons yapan kişiyim. Okul aile birliği başkanlığı yaptım çocuğum olmadığı halde. Anons yüzünden bile suçladılar.”

Minik Leyla'nın cesedi nerede bulundu?
GÜNDEM
Minik Leyla'nın cesedi nerede bulundu?
  • Duruşmada, 6 tutuksuz sanık ve avukatları, Leyla Aydemir'in babası Nihat ve Şükran Aydemir ile yakınları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti işlemi yapılan duruşma devam ediyor.

Ne olmuştu?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla cinayetinde muska ve toka ayrıntısı
GÜNDEM
Leyla cinayetinde muska ve toka ayrıntısı

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM
Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

14'er yıla kadar hapis cezası talebi

  • Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

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