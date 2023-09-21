Muğla’nın geleneksel dokumaları New York Türkevi'nde misafirlere tanıtılıyor

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Milli kültür değerlerimizi araştıran, geleneksel el sanatlarımızı yaşatan, yenilenerek gelecek kuşaklara aktaran ve arşivleyen, Türk kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, kültür mirasımıza sahip çıkan bir kurum olarak tarihi binasında çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü tarafından yürütülen ‘Motiflerin Dili Muğla’ projesi çerçevesinde, Milas El Halısı, Seydiler Kilimi, Üzümlü Dastarı/Yeşil üzümlü Dastarı, Yeşilyurt Bürümcük dokuması, Muğla’nın Çarpana (Kolan) dokuması, Bodrum’un sandaleti ve Datça’nın iğne oyaları geleneksel tezgahlarda dokunuyor ve yeniden arşivleniyor. Ayrıca, Olgunlaşma Enstitüsünde Muğla’nın yiyecek içecek kültürüne yönelik çalışmalar da yapılıyor.