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Muğla’nın geleneksel dokumaları New York Türkevi'nde misafirlere tanıtılıyor

Olgunlaşma Enstitülerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ çerçevesinde, New York’taki Türkevi’nde, Türkiye’nin zengin, kültürel ve coğrafi özelliklerinin işlendiği renk ve desenlerdeki kumaşlarla dokuma mirasının misafirlere tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Muğla yöresine ait motiflerle dokunan geleneksel dokuma ürünleri de Türkevi’nde yapılan etkinlikte sergilendi.

12:20 . 21/09/2023 Perşembe
IHA
Muğla yöresine ait motiflerle dokunan geleneksel dokuma ürünleri Türkevi'nde yapılan etkinlikte sergilendi.

Muğla yöresine ait motiflerle dokunan geleneksel dokuma ürünleri Türkevi'nde yapılan etkinlikte sergilendi.

Geleneksel dokuma kültürünü korumak, geliştirmek, toplumsal farkındalıkla kuşaktan kuşağa aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Olgunlaşma Enstitülerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ çerçevesinde, New York’taki Türkevi’nde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Dokuma mirasımız misafirlere tanıtıldı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Olgunlaşma Enstitülerinde hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Türkiye’nin zengin, kültürel ve coğrafi özelliklerinin işlendiği renk ve desenlerdeki kumaşlarla dokuma mirasımız misafirlere tanıtıldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından Muğla yöresine ait motiflerle geleneksel tezgahlarda dokunan Üzümlü Dastarı / Yeşilüzümlü Dastarı, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Seydiler Kilimi, Çarpana (Kolan) Dokumalarından ürünler Türkevin’deki sergide yer aldı.

Sergiyi gezen çok sayıda ziyaretçi Muğla dokuma kültürünü tanıma imkanı buldu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Milli kültür değerlerimizi araştıran, geleneksel el sanatlarımızı yaşatan, yenilenerek gelecek kuşaklara aktaran ve arşivleyen, Türk kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, kültür mirasımıza sahip çıkan bir kurum olarak tarihi binasında çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü tarafından yürütülen ‘Motiflerin Dili Muğla’ projesi çerçevesinde, Milas El Halısı, Seydiler Kilimi, Üzümlü Dastarı/Yeşil üzümlü Dastarı, Yeşilyurt Bürümcük dokuması, Muğla’nın Çarpana (Kolan) dokuması, Bodrum’un sandaleti ve Datça’nın iğne oyaları geleneksel tezgahlarda dokunuyor ve yeniden arşivleniyor. Ayrıca, Olgunlaşma Enstitüsünde Muğla’nın yiyecek içecek kültürüne yönelik çalışmalar da yapılıyor.



#Muğla
#Türkevi
#New York
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