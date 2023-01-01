Türkevi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TC-TRK” ile TSİ 00.25’te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.





BAKANLAR EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD’ye geldi.

Erdoğan, Türkevi’nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili’yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.





ERDOĞAN’A SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kendisi bekleyen vatandaşlarla tokalaşıp resim çektirdi. Vatandaşlar, Erdoğan’a, “Rabbim uzun ömürler versin, Seni Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Bir vatandaşın, “Reis kendinize iye bakın. Emine Hanım, Tayyip Bey’e iyi bakın lütfen” demesi gülümsetti.





Katar Emiri’nin annesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin annesi Şeyha Moza binti Nasır’la görüştü. Erdoğan, New York’ta bir araya geldiği Şeyha Moza’ya, sanatçı Deniz Sağdıç’ın bir eserini hediye etti. Eğitim üzerine konuşmalar gerçekleştiren Şeyha Moza, Erdoğan’ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı’ndan dolayı tebrik etti.



