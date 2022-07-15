Müslümanlara Hristiyanlık propagandası

Albayrak bünyesinde faaliyet gösteren Birlikte Dağıtım’ın çıkardığı ve binlerce sayfa-görsel taranarak hazırlanan “Alamut’tan Pensilvanya’ya-Haç’a Adanmış Ruh” başlıklı kitapta, FETÖ ile Hristiyan dünyasındaki sembollerin benzerlikleri gözler önüne serildi. FETÖ’nün 40 yıllık dergileri, yayınları ve faaliyetleri incelendiğinde “İslami değerler” adı altında Hristiyanlık propagandası da yaptığı ortaya çıkıyor. Haç, mesih ve teslis anlatılmakla kalınmayıp dünya Müslümanlarına da aşılanmaya çalışılıyor. “Alamut’tan Pensilvanya’ya: Haç’a Adanmış Ruh” isimli eserde, Gülen’in yayınlarında sunduğu her bir resmin ve içine yerleştirilmiş sembollerin kökenine iniliyor.

İLLİMUNATİ USTASI

Gülen’in özenle seçip yayınlarının başköşesine yerleştirdiği her bir resim aslında kendisinin hangi kodlarla hareket ettiği, Anadolu insanının zihinlerini hangi kodlarla devşirdiği net bir şekilde anlatıyor. İllimunati tarzı bir örgütün gençleri nasıl devşirdiği, bir neslin Haç’a hizmet ettirilmek üzere nasıl hazırlandığı ortaya konuluyor. Gülen’in yayınlarında sunduğu resim ve içine özenle yerleştirilmiş sembollerin kökenine inildiğinde her birinin Hristiyan dünyasında birebir karşılıklarının olduğu görülüyor. Hristiyanlığın tüm ana inanç esaslarını kiliselerle birebir aynı şekilde kitap, dergi ve web sitelerinde kullanıyor. Gülen, Müslüman kisvesi altında Müslümanların zihnine tuzaklar kurarak, onları İslam’a, vatana, millete hizmet edildiğine inandırarak içten Hristiyanlaştırma faaliyetlerini yürütüyor.

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CENNETİN KAPISINI ARALADI

Yine yayınları incelendiğinde Gülen’in Haç’ı devamlı olarak bütün resimlerin en önemli yerlerinde ve Hristiyanların Haç’a yüklediği anlamları birebir taşıyacak şekilde devamlı olarak sergilediği dikkat çekiyor. Hristiyanların Haç’a yükledikleri ve inançlarını ve ibadetlerini de üzerine kurguladıkları bu anlamlar arasında; cennete girmenin biricik kapısı olmaktan ışık kaynağı olmaya, insanların alnına, kalbine Haç’ı yerleştirmeden Haç’ı dünyaya hâkim kılmaya kadar tüm farklı sembolik anlamlar bulunuyor ve Gülen’in yayınlarında bu semboller birebir ve sıklıkla kullanılıyor.

AYNI HEDEFE YÜRÜDÜLER

Gülen, Sızıntı Dergisinin 1989 Eylül sayısında, tıpkı misyonerlerin hayalinde olduğu gibi, Evanjelist Hristiyanların İsa Mesih’i gökten indirip Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutsal mekâna Haç’ı dikme hedefini yansıtan, Haç’ın kondurulduğu Dominus Flevit adlı Gözyaşı Kilisesi’nin penceresinden Mescid-i Aksa’ya bakarak dua etme görüntüsünü kapak resmi yaptı. Gülen, söz konusu resimden Haç’ı çıkarsa da Hristiyanların yakından tanıdığı bu resimle ve derginin ‘Cedlerimizle Yüzyüzedir’ başlıklı baş yazısıyla aynı hedefi yürüdüğünü ortaya koydu.

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MÜSLÜMAN GENÇLİĞİN ÖNÜNÜ SEMBOLLERİ İLE KAPATTI

Tüm bu içten Hristiyanlaştırma çalışmalarının anlatıldığı eserin sonuç bölümünde şu değerlendirme dikkat çekiyor: “Gülen aslında ideal bir nesil yetiştirmemiştir, kendi idealindeki zihinleri, fikirleri, dünyaları Müslüman Anadolu gencinin içinin derinliklerinde inşa etmiştir. Altın nesil konferanslarında söylediği gibi gerçekten de kendince bir iç fetih yapmıştır. Bu resim ve sembollerin taşıdığı dünyayı yavaş yavaş, aheste aheste Müslüman gencin hayatının içine hâkim kalmıştır. Çünkü bu gencin baktığı ve bakacağı her yeri bu sembollerle kapatmış, başka bir yere bakmasına imkân vermemiştir.”

Gülen pek çok yayınında halı üzerinde secde eden adam resimlerine yer vermiştir. İlk bakışta Müslüman secdesine benzeyen resimlerde ayakkabı ve ellerin duruşu dikkati çeker. Çünkü bu secde de resmin kendisi gibi yine Hristiyan kökenlidir. Özellikle Ortodoks Hristiyanların ibadet şekillerinden biridir.

Bilinçaltına oyun

Gülen pek çok yayınında halı üzerinde secde eden adam resimlerine yer veriyor. İlk bakışta Müslüman secdesine benzeyen resimlerde ‘ayakkabı’ ve ‘ellerin duruşuna’ dikkat çekiliyor. Yapılan secdenin de resmin kendisi gibi yine Hristiyan kökenli olduğu vurgulanıyor. Bunun özellikle Ortadoks Hristiyanların ibadet şekillerinden biri olduğu biliniyor.

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Hristiyanlığa özgü dua formu

Gülen’in yayınlarında en çok ‘orans dua formu’ kullanılıyor. Haç’a kendini adamayı anlatan ‘orans dua formu’ da dahil olmak üzere Hristiyanlığın bütün ibadet şekillerini yayınlarında görsel olarak anlatıyor. Hristiyanların bütün ibadet ve inançlarının merkezine Haç’ı almaları nedeniyle kiliselerde, katedrallerde bedenlerini Haç’a benzettiklerini orans dua formu en özel ibadet şekli olarak uygulanıyor.

Bu dua biçimi aynı zamanda Hristiyanlığın ilk çağlarından beri Hristiyanların birbirini tanımasında şifreli iletişimin en önemli şekli ve sembolü olarak biliniyor. Gülen’in de yayınlarında en çok orans dua formuna ait resimleri sergilediği görülüyor. Bu dua formu Hristiyanlar tarafından hemen tanınırken, Müslümanlar tarafından ise hemen hiç bilinmiyor.

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Göz, prizma, heykel, ışığa çıkan merdiven

Hristiyan dünyasında Teslis’in ‘Baba’ tanrısını anlatmak için bin yılı aşkın süredir kullanılan sembollerden biri de gözdür. Özellikle üçgen içindeki göz sembolü Hristiyan sanatçıların eserlerinde yaygın şekilde yer alıyor. Gülen bunu kendi yayın organlarında da birebir kullanıyor. Hristiyanlar Haç’ı aynı zamanda insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran İsa Mesih’in alın ve kalpteki mührü gibi görüyor.

Gönüllü çile ve ıstırabın sembolü olan bu figürü Gülen, yayınlarda insanların alnının ortasına vuruyor. Teslis inancında Prizma, İsa Mesih yerine konur. Gülen’in vadettiği cennete ise Haç’tan geçilerek giriliyor! Hristiyanların cennetine çıkan merdiven sembolü ve Hristiyanların dünyayı tutan eli gösteren fotoğraf da Sızıntı da birebir kopya ediliyor.

Arkasına ‘Ruhullah İsa’yı aldı

Gülen’in yayın organları incelendiğinde bizzat bu ibadet ve dua formlarını kendisinin de defalarca sergilediği görülüyor. Gülen görüntülü yayınlanan konuşmalarında dua ederken, Allah, Rab gibi kelimeleri kullandığı yerlerde çoğu defa kısa ve uzun süreli olarak ellerini çenesi altında birleştirmek suretiyle, Hristiyanlara özgü bu dua ve yakarış biçimini sergiledi. Yine Gülen’e ait görüntülerde, orans dua formunu camilerde ve başka platformlarda yaptığı konuşmalarında sergilediği tespit edildi. Bu konuşmalarda Gülen’in el ve beden hareketleri ile Müslümanların hiç bilmediği bambaşka bir iletişim içinde olduğu görülüyor. Gülen’in 3 Haziran 1990 tarihinde Erzurum’da verdiği sözde bir vaazda Hristiyanların dua şeklini yaparken aynı zamanda arkasında ‘Ruhullah İsa’ yazan, Haç işaretli bir platform yer alıyordu.

10 binlerce fotoğraf gözden geçirildi

Gülen’in gerçek yüzünü ortaya koyan eser hazırlanırken, Gülen’in kitap ve vaazlarından elde edilen on binlerce resim tekrar tekrar incelendi ve analiz edildi. Yine Hristiyanlara ait binlerce sembolik dili anlatan kitap ve web siteleri tarandı, başta kilise, katedral ve manastırlar olmak üzere Hristiyanlara ait on binlerce resim ve sembol incelendi. İncil kaynaklı, Hristiyan kökenli, Hristiyanlık eğitimi için üretilen tüm resimlerin bütün detaylarıyla Gülen’in yayınlarında sergilendiği tespit edildi. Eserde ayrıca Gülen’in yayınlarında yer verdiği Hristiyanlığa ait yüzlerce sembol türünden sadece ibadet, inanç ve ontolojiyle ilgili olanlardan bir bölümüne yer verildi.