Gündem Nöbet büyüyor 32 aile evladını bekliyor
DİYARBAKIR

Nöbet büyüyor: 32 aile evladını bekliyor

Nöbet büyüyor: 32 aile evladını bekliyor

Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Oturma eylemi 12. gününde devam ederken aile sayısı 32'ye yükseldi. 83 yaşındaki Hurinaz ana da Bitlis'ten gelerek nöbete katıldı. Muhittin Avunan amca da direnişe geçti.

Haber Merkezi IHA
83 yaşındaki Hurinaz ana da Bitlis'ten gelerek nöbete katıldı.
83 yaşındaki Hurinaz ana da Bitlis'ten gelerek nöbete katıldı.

Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Bugün katılımla birlikte aile sayısı 32'e yükseldi. Muhittin Avunan amca da direnişe geçti.

83 yaşındaki Hurinaz ana da Bitlis'ten gelerek nöbete katıldı.

  • 32 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ederken, oturma eylemine katılan ve 10 aydır oğlu Mustafa Biçer’in PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesi ile eylemi sürdürdüğünü belirten Rauf Biçer, "12 gündür buradayız. Allah’ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" dedi.

Eyleme katılım gün geçtikçe artıyor.

Muhittin Avunan.

Aşiretlerden evlat nöbetine destek
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Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi.
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Gezi Parkı, Kaz Dağları ve İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenlere seslenen Aslan, şunları söyledi: Bunların yanan bir ağaç kadar değeri yok mu? Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur.
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Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yaangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur. Sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır.
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Adıyaman'dan gelen İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP ve yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü savunarak, Bunların varya siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir tane çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey? dedi.
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Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, 22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı.
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
Aşiretlerden evlat nöbetine destek
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek olduklarını açıkladı.

"Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz"

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 32 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi sırasında polis ekipleri de HDP il binası girişi ile aileler arasında etten duvar örerken, sağlık ekipler ide hazır bekletiliyor.

  • 12 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde bulunan Ayşegül - Rauf Biçer çifti çocukları Mustafa Biçer’den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Somut adımlar atılacağına inandıklarını belirten Rauf Biçer, "Burada bulunan aile sayısı her geçen gün artıyor ve sayımız şu anda 32’e yükseldi. İnşallah umarım ki öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler. Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz diyorum. Korkmayın gelin hep birlikte evladınızı arayın hiç bir şey evladınız kadar değerli değildir diyorum" diye konuştu.

PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın
OYNAT 00:00
PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın
Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan anneler, 11 gündür çocuklarından bir haber alabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde eyleme devam ediyor. PKK tarafından ölümle tehdit edilen annelere, 'HDP'nin adını ağzına alırsanız oğlunuzu unutacaksınız' diye mesajlar atılıyor. Haftanın Olayı'nda bu hafta evlat hasreti çeken anneleri anlattık.

"Tehditlere aldırmayacağız"

Tehdit edildiklerini belirten Biçer, bu tehditlere aldırmayacaklarını söyledi. Biçer, "Bütün geride kalan gençler için de, inşallah gençler akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Aklınızı başınıza alın gençler, bu aileler sizin için buradalar. Allah’ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.

Evlat nöbeti büyüyor: İki aile daha katıldı
GÜNDEM
Evlat nöbeti büyüyor: İki aile daha katıldı

Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor
GÜNDEM
Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor

Nöbet büyüyor: 11 anne evladını bekliyor
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