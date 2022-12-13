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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Çocuğa istismar davası en yakın tarihe çekilmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin konuştuğu küçük yaştaki çocuğa istismar iddialarıyla ilgili, "Büyük bir ahlaksızlık. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Numan Kurtulmuş: Çocuğa istismar davası en yakın tarihe çekilmeli
​AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş NTV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, küçük yaştaki çocuğa istismar iddialarının sorulması üzerine "Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım" dedi.

'SİYASET ARACI YAPILMAMALI'

Kurtulmuş hukuki süreci devam eden iddialarla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir.

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'ÖRTBAS SÖZ KONUSUYSA ORTAYA ÇIKMASI LAZIM'

''Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir."

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