O bina yıkılıyor

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi. 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi.

YIKIM BAŞLADI

Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı. Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptali için imza kampanyaları düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında Ordu’daki ucube yapıyı sormuştu.