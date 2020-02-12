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ORDU

O bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu 3 bloktan oluşan 17 katlı binanın yıkımı için mahkemeden karar çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi kararı şirkete tebliğ ettikten sonra yıkım çalışmaları başladı. Kumsal ve 200 yıllık Osmanlı mezarlığı üzerine inşa edilen projenin iptali için imza kampanyası başlatılmıştı. q 14

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıbetini sorduğu Ordu’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıbetini sorduğu Ordu’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi. 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi.

YIKIM BAŞLADI

  • Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı. Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptali için imza kampanyaları düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında Ordu’daki ucube yapıyı sormuştu.

O bina daha yıkılmadı mı
GÜNDEM
O bina daha yıkılmadı mı
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