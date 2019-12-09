Gündem Oğluna son bakışı yürekleri burkmuştu Acısına dayanamadı
ZONGULDAK

Oğluna son bakışı yürekleri burkmuştu: Acısına dayanamadı

Oğluna son bakışı yürekleri burkmuştu: Acısına dayanamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Haber Merkezi DHA
Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaplı’ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız’a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA
Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Oğluna son bakışı yürekleri burkmuştu

Cevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız’ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı.

Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.

73 yaşındaki anne kızının nakil sırası beklemesine razı olmadı: Böbreğini verdi
HAYAT
73 yaşındaki anne kızının nakil sırası beklemesine razı olmadı: Böbreğini verdi
TEKNOFESTinadresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıkladı.
Katilin itiraf ettiği görüntüler

Katilin itiraf ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde rahat tavırları dikkat çekti.
Desteğimizi sürdüreceğiz

Desteğimizi sürdüreceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan açıklamalar.
İmamoğlu'ndan <br>3 veto daha

İmamoğlu'ndan
3 veto daha

Park ve deprem toplanma alanlarını iptal etti.

PKK çözülme sürecinde

PKK çözülme sürecinde

Bir yılda 247 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Nobel boykotu

Nobel boykotu

Türkiye, Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle katılmayacak.
'İyi hal' tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Görüntüleri <br>ortaya çıktı

Görüntüleri
ortaya çıktı

Sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.
Çin DNA avına çıktı

Çin DNA avına çıktı

Tahir İmin: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.