Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla ifadeye çağrılan şarkıcı bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şarkıcı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
"Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz"
Her kesimden eleştiri yağmuruna tutulan Sezai'ye bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur."
Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.
Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 17, 2020