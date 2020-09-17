Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla ifadeye çağrılan şarkıcı bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şarkıcı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜNDEM Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

GÜNDEM Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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"Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz"

Her kesimden eleştiri yağmuruna tutulan Sezai'ye bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur."

Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 17, 2020

HAYAT Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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