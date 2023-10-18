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Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

17:34 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.


Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.



#Pençe-Kilit
#şehit
#Kahramanmaraş
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