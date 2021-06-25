Gündem PKKdan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
DİYARBAKIR

PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç., örgüt mensupları tarafından öldürüldü. Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda teröristin cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Haber Merkezi AA
PKKdan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Diyarbakır'da PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve Kulp ilçesinin Salkımlı Mahallesi Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen alandan ceset çıktı

Bunun üzerine bölgede yapılan incelemede, terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla şüpheli Y.T'yi ikametinde gözaltına aldı.

İkametteki aramada 199 fişek ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

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