PMYO ön başvuru sonuçları belli oldu: 25 bin aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı.
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), giriş sınavı aday belirleme ön başvuruları için toplam 54 bin 548 adayın başvuru yaptığını duyurdu. PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 31 Temmuz - 09 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. PMYO, 258 şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarıyla birlikte 35 bin 914 erkek ve 18 bin 634 kadın olmak üzere toplam 54 bin 548 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bununla birlikte başvuranlardan 20 bin erkek ve 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı açıklandı. PMYO sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek.