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Psikolojik Destek ve Danışma Hattı Psikolojilerini güçlü tutacak

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısının ardından, kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Psikolojik Destek ve Danışma Hattı kursu. Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hattı arayan vatandaşlara psikologlar yardım ediyor.
Hattı arayan vatandaşlara psikologlar yardım ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısının ardından, kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Psikolojik Destek ve Danışma Hattı kursu. İhtiyaç duyan vatandaşlar hattı aramaları halinde psikologlardan uzman desteği alabiliyor.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor.

Endişeleri giderecek Belediye bu kapsamda çağrılara uyarak bu süreci evlerinde geçiren vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde telefonla arayabilecekleri Psikolojik Destek ve Danışma Hattı kurdu.

Hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta 0312 814 53 00 / 1382 ve 0530 548 38 92 numaralı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek. Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler. Hat ile kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Hattı arayan vatandaşlara belediyenin uzman psikologları destek veriyor.

Vatandaşımızın yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu zorlu süreci evlerinde geçiren vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Evlerinde olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duymaları halinde online psikolojik destek hizmeti sunmak için bu hattın hayata geçirdik. Hattı arayan vatandaşlarımıza psikolog arkadaşlarımız yardım ediyor. Psikologlarımız size bir telefon kadar yakın” diye konuştu.

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