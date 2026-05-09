Rafting faciası: Akıntıya kapılan kadından acı haber

23:029/05/2026, Cumartesi
DHA
Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Düzce’de Melen Çayı’nda rafting yaptığı sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla birlikte katıldığı rafting turunda suya düşerek kaybolan Çamur için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Melen Barajı seti önünde bulundu.

Düzce’de, Melen Çayı’nda rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Cansu Engin Çamur (35), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Melen Çayı'nda rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un da bulunduğu 7 kişilik bot, Esentepe mevkisinde devrildi. Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu, botun devrildiği yere 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çamur'un cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



