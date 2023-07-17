Rekor sıcaklar kapıda: 19-23 Temmuz arasında zirveye ulaşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 41 santigrat derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının gelecek 2 hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, aşırı hava sıcaklığının artık yeni bir normal hale geldiğini belirtti. Örgüt ayrıca dünyanın yaşadığı aşırı sıcakların iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.
Avrupa’da aşırı sıcakların kavurduğu ülkelerin başında gelen İtalya’da Roma, Bologna ve Floransa’nın da arasında olduğu 16 şehir için kırmızı alarm verildi. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC’ye açıklamasında “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık