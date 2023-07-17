Rekor sıcaklar kapıda: 19-23 Temmuz arasında zirveye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.





Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.









İki hafta daha sürecek





Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 41 santigrat derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının gelecek 2 hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, aşırı hava sıcaklığının artık yeni bir normal hale geldiğini belirtti. Örgüt ayrıca dünyanın yaşadığı aşırı sıcakların iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

19-23 Temmuz'a dikkat





Avrupa’da aşırı sıcakların kavurduğu ülkelerin başında gelen İtalya’da Roma, Bologna ve Floransa’nın da arasında olduğu 16 şehir için kırmızı alarm verildi. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC’ye açıklamasında “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak.





Bölgelere göre hava durumu





MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık





KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık





SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor





RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık







