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Rekor sıcaklar kapıda: 19-23 Temmuz arasında zirveye ulaşacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van çevrelerinde yağmur beklenirken; diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü aşırı sıcakların 2 hafta daha süreceğini duyurdu. Aşırı sıcakların etkisi sürerken İtalyan meteorolog Fiulio Betti ise yeni rekor için tarih vererek ‘19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da sıcaklık zirveye ulaşacak’ dedi.

08:19 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



İki hafta daha sürecek

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 41 santigrat derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının gelecek 2 hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, aşırı hava sıcaklığının artık yeni bir normal hale geldiğini belirtti. Örgüt ayrıca dünyanın yaşadığı aşırı sıcakların iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

19-23 Temmuz'a dikkat

Avrupa’da aşırı sıcakların kavurduğu ülkelerin başında gelen İtalya’da Roma, Bologna ve Floransa’nın da arasında olduğu 16 şehir için kırmızı alarm verildi. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC’ye açıklamasında “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak.


Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor


RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



#Hava durumu
#Sıcak hava dalgası
#Meteoroloji
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