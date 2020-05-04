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Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

Haber Merkezi AA
Pist bakım onarım işlemleri tamamlanmıştı
Pist bakım onarım işlemleri tamamlanmıştı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

  • Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.

Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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