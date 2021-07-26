Salı gününe dikkat: Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojin duyurusunda ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

FOTOĞRAF 5 İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Arhavi’de afetin izlerinin silinmesi için ekiplerin günün ilk ışıkları ile başlayan mesaisi sürüyor. Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü. Sel afetinin vurduğu Arhavi'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Evlerden çıkarılan hasarlı eşyalar da ilçe dışına taşınıyor. Eşyaların taşınmasına askerler de yardım ediyor. Vatandaşlar, gözleri yaşlı, selde zarar gören eşyalarını sokağa taşıyor. Artvin'de sel bilançosu: 39 yapı yıkıldı bin 459 yapı hasarlı Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. BiP'te paylaş

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Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

GÜNDEM 8 gün sonra yine aynı manzara: Rize ve Artvin sele teslim