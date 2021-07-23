Gündem 8 gün sonra yine aynı manzara Rize ve Artvin sele teslim
ARTVİN RİZE

8 gün sonra yine aynı manzara: Rize ve Artvin sele teslim

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ve Ardeşen’de dereler taştı, yollar kapandı, cadde ve sokaklar göle döndü. 4 köy yolu risk nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 2 köy ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın etkili olduğu Artvin Arhavi’de de göle dönen ilçe merkezinde çok sayıda araç sular altında kaldı. Köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 gün sonra yine aynı manzara: Rize ve Artvin sele teslim
AFAD ve AKUT ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı.

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

YAMAÇLARDA KOPMALAR OLDU

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen’e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı’dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin sahada incelemelerde bulundu. Kentte 4 köy yolunun risk taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatarak tedbir aldıklarını aktaran Vali Çeber, “Aralı Mahallesi’nde de tedbir amaçlı 2 köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı güvenli bölgelere aldık. Fındıklı ve Ardeşen bölgesi için 4 saat daha yoğun yağış riski devam ediyor” dedi.

2 BİN 800 PERSONEL

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Vali Rize Valisi Kemal Çeber, “Yaklaşık 2 bin 800 personel, 800’e yakın iş makinesi afetlerle ilgili görev yapıyor. Tüm arkadaşlarımız çok yoruldu, görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, buradaki durumu kendisine de arz ettik. Devletimizin tüm unsurları bizzat alanda, çizmesiyle, yağmurluğuyla buradalar” diye konuştu.

Rize’de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
Rize’de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

ARHAVİ GÖLE DÖNDÜ

Artvin’in Arhavi ilçe merkezinde de şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü. Göle dönen ilçe merkezi havadan görüntülendi.

İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR KİŞİ KURTARILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi’de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Koca, “Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi” dedi.

Rize’deki ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Rize’deki ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

BARAJ PATLADI YALANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin’in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu su biriken ilçe merkezine gelerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Soylu, baraj patladığı iddialarını yalanladı. Bölgede can kaybı olmadığını da sözlerine ekleyen Soylu, “Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık” dedi.

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