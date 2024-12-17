Sanal bahse teşvikten tutuklanmıştı: Sosyal medya fenomeni tahliye edildi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, Yılmaz'ın serbest bırakılmasına karar verirken, davanın devam edeceği açıklandı.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yılmaz'ın avukatı katıldı.
Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.
Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.
Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.