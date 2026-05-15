Şarkıcı Yaşar İpek İsrail'in saldırganlığını eleştirdi 3 yıl hapis cezası verildi: İnsani duygularımla hareket ettim

16:25 15/05/2026, Cuma
Hapis cezası sonrası açıklamalarda bulunan Yaşar İpek, İsrail'in saldırganlığına karşı duruşunun süreceğini belirtti.
Gazze’de yaşanan saldırılara karşı İsrail’in eylemlerini destekleyenlere yönelik tepkisiyle gündeme gelen şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya mesajlarındaki bazı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri hedef almadığını, yalnızca İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen kişileri eleştirdiğini ifade etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sık sık tepkisini dile getiren şarkıcı Yaşar İpek hakkında, sosyal medya paylaşımlarındaki İsrail karşıtı ifadeleri nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikayeti üzerine açılan davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, İpek hakkında 3 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan avukatı, Yaşar İpek’in paylaşımlarının Türkiye’deki Yahudi toplumuna yönelik olmadığını, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen çevrelere tepki amacı taşıdığını ifade etti.


15 Mayıs, Cuma

"Türkiye'de yaşayan Yahudileri kastetmedi"

Avukat, beyanında şunları söyledi:

"Müvekkilim önüne çıkan ilk Yahudi derken Türk toplumundaki belli bir Yahudi grubundan söz etmemiştir. Bu suçun oluşabilmesi için halkın geneli üzerinde bir korku ve tehdit söz konusu olmalıdır. Bir bireye yönelmiş olması halinde normal tehdit suçu söz konusu olur. TCK m. 213 topluma karşı işlenen bir suçtur. Kamu güvenliğini hedef alır.
Müvekkilimiz katliamı hedef alan kişilere yönelik bir paylaşım yapmıştır. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarını hedef alan bir tehdit söz konusu değildir"

"Anlık bir tepki ile gerçekleşti"

TCK'ya göre tehdit suçunun oluşabilmesi için halk arasında korku ve paniğe elverişli olması gerektiği hususunun sağlanmış olması gerektiğini hatırlatan avukat, dosyada bunu gösteren bir durum olmadığının altını çizdi.

Avukatı, İpek'in Gazze hassasiyeti nedeniyle müvekkilinin tepki verdiğini belirterek
"Olay anlık bir tepki ile gerçekleşmiştir"
diye konuştu. Avukat, İpek'in beraatini talep etti.

"Suç işleme kastım yok"

Avukatının ardından kendi beyanı da alınan İpek,
"Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi talep ederim"
ifadelerini kullandı.

Üç yıl hapis cezası verildi

İpek ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, İpek hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında yükselterek 3 yıla çıkmasına hükmetti.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasından beraat

Mahkeme, İpek'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması yönünden ise beraatine karar verdi.

Kamu güvenliği tehlikesi yok

Kararda, beraatle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın tipik eylemi neticesinde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıktığına dair yapılan kolluk araştırması uyarınca somut bir tespit yapılamadığından sanığın üzerine atılı suç nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı ispatlanamadığından bu hususta hasıl olan şüphenin sanık lehine yorumlanması suretiyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine"

"İsrail devleti ve askerlerini hedef aldım "

İpek, duruşma sonrası Instagram hesabından avukatıyla birlikte video paylaştı.

İpek, videoda paylaşımlarının hedefinin İsrail devleti ve İsrail askerleri olduğunu tekrarlayarak şunları söyledi:

"Katil Siyonist İsrail'in soykırımından dolayı birtakım paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bana dava açıldı. Bu hapis cezası benim insanlığımdan hiçbir şey götürmeyecek. Ben tamamen insani duygularımla hareket ettim. Benim karşı duruşum, Siyonist İsrail devleti ve askerlerine karşıdır. Bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Cezamın yatarı neyse yatarım"


