Şarkıcı Yaşar İpek İsrail'in saldırganlığını eleştirdi 3 yıl hapis cezası verildi: İnsani duygularımla hareket ettim

Gazze’de yaşanan saldırılara karşı İsrail’in eylemlerini destekleyenlere yönelik tepkisiyle gündeme gelen şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya mesajlarındaki bazı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri hedef almadığını, yalnızca İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen kişileri eleştirdiğini ifade etti.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sık sık tepkisini dile getiren şarkıcı Yaşar İpek hakkında, sosyal medya paylaşımlarındaki İsrail karşıtı ifadeleri nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikayeti üzerine açılan davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, İpek hakkında 3 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan avukatı, Yaşar İpek’in paylaşımlarının Türkiye’deki Yahudi toplumuna yönelik olmadığını, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen çevrelere tepki amacı taşıdığını ifade etti.
"Türkiye'de yaşayan Yahudileri kastetmedi"
"Anlık bir tepki ile gerçekleşti"
TCK'ya göre tehdit suçunun oluşabilmesi için halk arasında korku ve paniğe elverişli olması gerektiği hususunun sağlanmış olması gerektiğini hatırlatan avukat, dosyada bunu gösteren bir durum olmadığının altını çizdi.
"Suç işleme kastım yok"
Üç yıl hapis cezası verildi
İpek ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, İpek hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.
Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında yükselterek 3 yıla çıkmasına hükmetti.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasından beraat
Mahkeme, İpek'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması yönünden ise beraatine karar verdi.
Kamu güvenliği tehlikesi yok
"İsrail devleti ve askerlerini hedef aldım "
İpek, duruşma sonrası Instagram hesabından avukatıyla birlikte video paylaştı.
İpek, videoda paylaşımlarının hedefinin İsrail devleti ve İsrail askerleri olduğunu tekrarlayarak şunları söyledi: