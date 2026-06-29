Sigara yasağında yeni kriterler yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinin özendiriciliğini azaltmak ve kapalı alan ihlallerini kesin sınırlarla belirlemek için harekete geçti. Yeni taslağın birkaç ay içinde son şeklini alacağını belirten Bakan Memişoğlu, yeme-içme ve eğlence mekanlarının yapısal durumlarının net kriterlere bağlanacağını vurguladı. Sürecin işleyişine dair bilgi veren Memişoğlu, "Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Bir kaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız. Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı yoksa açık mı? Bunları netleştireceğiz. " açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

18 yaş altına yönelik denetimler sıkılaşıyor

Tütün ürünlerinin 18 yaşından küçüklere satışındaki denetim zorlukları, yeni yasal düzenlemenin ana odaklarından birini oluşturuyor. Satış noktalarındaki sergileme biçimlerine kısıtlamalar getirileceğinin sinyalini veren ve çarpıcı tüketim verilerine dikkat çeken Memişoğlu, "Bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış, ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum." şeklinde konuştu.

Dijital bağımlılık için "siz interneti kullanın" uyarısı

Toplum sağlığını tehdit eden bir diğer unsur olan teknoloji ve internet bağımlılığına da değinen Sağlık Bakanı, dijital platformların bilinçli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bağımlılıkların insan hayatındaki yönlendirici etkisine karşı vatandaşları uyaran Memişoğlu, "Çok fazla kullanımından uzak durulması lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun. Kötü bağımlılıklar sizi yönetmesin. İnternet sizi kullanacağına siz interneti kullanın." dedi.

MHRS'de bekleyen hasta sayısı düşüşte

Hastanelerdeki randevu krizinin alınan önlemlerle büyük oranda çözüldüğünü ifade eden Bakanlık, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) sıra bekleyen kişi sayısının yaklaşık 250 bin seviyesine indiğini bildirdi. Sürecin daha sağlıklı işlemesi ve hastanelerdeki yığılmanın önlenmesi için birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine işaret eden Memişoğlu, "Artık randevu sorunu büyük ölçüde yok diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Vatandaşlara tedavi süreçlerine basamaklı bir şekilde başlamaları yönünde çağrı yapan Bakan Memişoğlu, "Siz aile hekimine giderseniz, aile hekimi sizin için gerekli gördüğü bölümden size randevu alabilir." dedi.

Personel açığı için YÖK ile ortak çalışma

Sağlık sektöründeki personel ihtiyacı ve yeni istihdam politikaları hakkında da geniş çaplı değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Türkiye'nin OECD ortalamalarının gerisinde kaldığı branşlara yönelik çözüm arayışlarının sürdüğünü ve sağlık ekosisteminin dönüşüm içinde olduğunu belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz bunu Yükseköğretim Kurumu ile de görüşüyoruz. Tıp fakültelerine baktığımız zaman hangi bölümlerde doktora ihtiyaç var görüyoruz. Türkiye, OECD rakamlarına göre doktor sayısında düşük. Diğer meslek grupları da öyle. Halen hemşire ve doktor eksiğimiz var. Diğer branşlarda Türkiye makul seviyeye ulaşmış durumda. İnsan gücü aslında önemlidir. Onlara alan açmak için de uzaktan sağlık hizmeti gibi mevzuatlarımızı revize ediyoruz. Sağlık Meslek mezunlarının iş yapma alanlarını genişletiyoruz. Sağlık ekosistemini memur sistemi olarak algılamamalıyız."







