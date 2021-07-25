Şile Kaymakamlığı vatandaşları uyardı: Rip akıntısına karşı dikkatli olun Şile Kaymakamlığından denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dair yeni bir uyarı geldi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2021, 23:42 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2021, 23:42 AA