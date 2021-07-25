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İSTANBUL

Şile Kaymakamlığı vatandaşları uyardı: Rip akıntısına karşı dikkatli olun

Şile Kaymakamlığından denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dair yeni bir uyarı geldi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Şile Kaymakamlığı vatandaşları uyardı: Rip akıntısına karşı dikkatli olun
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Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Rip akıntısı can güvenliğini tehlikeye düşürebiliyor

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sahillerde genellikle yoğun dalga ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen "rip" akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı.

Vatandaşların ilçedeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasını takip etmelerinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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