Gündem Şileden bir acı haber daha geldi Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
İSTANBUL

Şile'den bir acı haber daha geldi: Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Şile'den bir acı haber daha geldi. Denizde kaybolan beş kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın de cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Şilede kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.
Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti.

Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.

Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.
Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı
GÜNDEM
Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
OYNAT 00:38
Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.

Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik' dedi.

Olay anlarını anlatan Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.

O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar.' dedi.






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