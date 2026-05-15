Silivri'de elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hasan Özvarnalı Sokak’ta bulunan elektrik panosunda çıktı. Panodan çıkan kıvılcımlar, sokaktaki bir inşaata ait kalıp tahtalarına sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Patlama sesleri nedeniyle sokakta bulunanlar panik yaşadı. Yangında, iş yerlerine ait bazı reklam panoları zarar görürken, elektrik hatlarının hasar alması nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.