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KÜTAHYA

Simav'da 4 konuta karantina uygulanacak

Kütahya'nın Simav ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 35 kişinin yaşadığı 4 konut, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Simav ilçesinde son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca toplam 35 kişinin yaşadığı Söğüt Mahallesi'nde bir ev ile ilçe merkezine bağlı Yeşilova, Hisarardı Mahallesi ve Değirmenciler Mahallesi'nde de bir konutta toplam 35 kişinin karantina uygulanmasına başlandığı bildirdi.

Halim, ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağını da açıkladı.

İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar
FOTOĞRAF 9
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Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.
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Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz” dedi.
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Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti.
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Shattock, “Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
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İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, “Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını” dedi.
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İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
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İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
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İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
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İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar
İngiltere'de koronavirüs aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyurdu. Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının kişi başı fiyatı da açıklandı.


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