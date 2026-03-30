Sınavdan kaldı komisyon üyesine saldırdı: Baba ve oğlu tutuklandı

İstanbul Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı, sınav sonrası babasıyla birlikte komisyon üyesine saldırdı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan baba A.İ. (44) ile oğlu O.İ. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon sınavına giren sürücü adayı, yeterli puanı alamayarak sınavdan kaldı. Bunun üzerine aday ile babası ve komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
"'SİZİN ALLAHINIZ YOK MU' DİYEREK SALDIRDILAR"
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü adayı ile babasının komisyon üyesine "Sizin Allahınız yok mu" diyerek saldırdığı görüldü. Aldığı darbelerle yere yığılan komisyon üyesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.