Sınırda uzun boylu bitkiye yasak

Mardin Valiliği, sınır emniyetini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hudut güvenliği ile anız yangınlarının önlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

Genelgede, hudut karakollarının sorumluluk alanında yer alan birinci ve ikinci derece kara yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (mısır, ayçiçeği, meyve bahçesi ve benzeri) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca izin verilmeyeceği belirtildi.

DUYURU YAPILACAK

Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye düşürecek uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için kaymakamlık ve hudut karakolları ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince her türlü tedbirin alınacağı kaydedilen genelgede, "Belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtasıyla bütün üreticilere gerekli duyurular yapılacaktır" denildi.

Anız yakılmasının engellenmesi için de çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan genelgede, düzenlenecek eğitim programlarında anız yakımının zararı hakkında çiftçilerin bilgilendirileceği vurgulandı. Genelgede, şunlar kaydedildi: "Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayrılacak. İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacak."

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