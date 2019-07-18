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SİNOP

Sinop haber: Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Bu çiçeği koparan yandı

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere 60 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Haber Merkezi IHA
Kum zambağı
Kum zambağı

Sinop’ta, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ile Akliman Koyu, nadir görülen kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan söz konusu bitkinin neslinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10’uncu Bölge Müdürlüğünce bazı çalışmalar yürütülüyor.

DKMP 10’uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu türler arasında özellikle dünya doğa koruma birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler var. Burada da özellikle Sinop ilimizde salep ve kum zambağı öncelikli türler arasında. Akliman mevkisinde sahil şeridi boyunca kum zambaklarını görebiliyoruz. Kum zambakları nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da biokaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz" dedi.

Başyiğit, "Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şuan da yaklaşık 60 bin lira kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Mağduriyet yaşamamaları için bunların korunmasına dönük dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Şuan da uygulanan cezalar çok fazla. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

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Ankara’dan Sinop’a tatil için gelen Mehmet Uzun da, "Kum zambağının endemik bir tür olduğunu biliyorum. Sadece belli bölgelerde yaşayan türlere endemik tür deniyor ama kum zambağını başka yerlerde de gördüm. Türkiye’de 4-5 tane yerde yetişen bir bitki. Cezasının olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin lira
FOTOĞRAF 5
Title
Sinop’ta, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ile Akliman Koyu, nadir görülen kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.
Title
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan söz konusu bitkinin neslinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10’uncu Bölge Müdürlüğünce bazı çalışmalar yürütülüyor.
Title
DKMP 10’uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Bu türler arasında özellikle dünya doğa koruma birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler var. Burada da özellikle Sinop ilimizde salep ve kum zambağı öncelikli türler arasında. Akliman mevkisinde sahil şeridi boyunca kum zambaklarını görebiliyoruz. Kum zambakları nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da biokaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz dedi.
Title
Başyiğit, Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şuan da yaklaşık 60 bin lira kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Mağduriyet yaşamamaları için bunların korunmasına dönük dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Şuan da uygulanan cezalar çok fazla. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz diye konuştu.
Title
Ankara’dan Sinop’a tatil için gelen Mehmet Uzun da, Kum zambağının endemik bir tür olduğunu biliyorum. Sadece belli bölgelerde yaşayan türlere endemik tür deniyor ama kum zambağını başka yerlerde de gördüm. Türkiye’de 4-5 tane yerde yetişen bir bitki. Cezasının olduğunu biliyorum şeklinde konuştu.
Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin lira
Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere, çok yüksek idari para cezası uygulanıyor.


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