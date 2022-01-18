Gündem İstanbulda yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İSTANBUL

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın (19 Ocak) bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarıpaylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: İstanbulda kapalı olan yollar hangileri? Taksim Şişlide yollar neden kapalı?
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Valilik açıklamasına göre, yarın saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım, Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ile Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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