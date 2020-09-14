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Gündem 21 ilde FETÖye ankesör operasyonu 76 adrese eş zamanlı baskın
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

21 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu: 76 adrese eş zamanlı baskın

15 Temmuz'da Türkiye'yi kana bulayan FETÖ üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İTİRAFÇI BEYANLARI VE TEKNİK ANALİZLER ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt yöneticisi (sivil)'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

  • Bu kapsamda, alınan itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler ve teknik analizler sonucunda, aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

  • Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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