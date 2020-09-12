​İtirafçı olmayın baskısı: FETÖ'cüler itirafçı olmakta ısrarcı olanları deşifre etmekle tehdit etti

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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

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FETÖ’cü avukatlara şok operasyon. 1 yıllık teknik takibin ardından 45 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendiren, özellikle ihraç edilmiş eski MİT’çilerin davalarını alan avukatların, hiçbir ücret de istemediği belirlendi. İtirafçı olacakların vazgeçirildiği ya da kontrollü itirafçılığa yönlendirildiği ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’cü avukatların, örgüt soruşturma ve kovuşturmalarını yönlendirdiğine yönelik ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şüpheliler teknik takibe alındı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden teknik takibin ardından dün operasyon için harekete geçildi. Soruşturma savcısı Murat Özcan, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

15 BÜRODA ARAMA

Şüphelilerin arasında aktif olarak avukatlık yaptığı belirlenen 48 kişinin yanısıra 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ve 1 hukuk fakültesi mezunu olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 53’ünün Ankara’da olduğu ve şu ana kadar da 45 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve 15 avukatlık bürosunda savcıların nezaretinde arama yapıldı. Şüphelilerin dijital materyallerine ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

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ÜCRETSİZ HİZMET

Soruşturma dosyasına giren itirafçı beyanları ve dinleme tapelerine göre, şüphelilerin, 15 Temmuz’un ardından hakkında FETÖ’den işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturmalarını takip ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, herhangi bir ücret almaksızın avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Şüphelilerin özellikle FETÖ’den ihraç edilmiş eski MİT’çilerin yargılandığı davaların da aralarında bulunduğu kritik davalarda yargılanan sanıkların avukatlığını yaptığı tespit edildi.

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KONTROLLÜ İTİRAFÇILIK

Ayrıca şüphelilerin, itirafçı olacak kişileri itirafçılıktan vazgeçmeye ya da hangi isimleri vereceğine yönelik “kontrollü itirafçılığa” yönlendirdiği belirtildi. Şüphelilerin itirafçı olmakta ısrarcı olanlarla ilgili geliştirdiği yöntem de yapılan dinlemeler ve itirafçı beyanlarıyla deşifre edildi. Buna göre, şüphelilerin itirafçılıktan dönmeyenlerden yüksek ücretler talep ettiği veya şüpheli-sanığın dosyasını bıraktığı öğrenildi.

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İşte o avukatlar

  • Gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler de var. Bunlardan birisi avukat Kamile Özbulut. Özbulut, FETÖ Çatı davasında yargılanan firari Şerif Ali Tekalan’ın da avukatlığını yapıyordu. Şüphelilerden Muhammed Berat Yolcu’nun ihraç edilen eski MİT mensuplarının avukatlığını yaptığı, şüpheli avukat Burak Çolak’ın da MİT tarafından kaçırıldığı iddiasıyla gündeme gelen FETÖ’cü Önder Asan’ın avukatlığını yaptığı belirlendi. Yine şüpheli İrem Danacıoğlu da FETÖ’nün eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile örgütün medya yapılanmasında yargılanan bazı eski gazetecilerin avukatıydı. Şüphelilerin arasında FETÖ’den hapse mahkum olan avukatlar da bulunuyor. Raziye Aktaş, “FETÖ üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Şüpheli ihraç hakimlerden birinin de Hasan Mutlu Altun olduğu öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından açığa alınan hakim-savcılar arasında yer alan şüpheli Altun, ihraç edilmeden önce Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştu.

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