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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​ Makamdan ‘abi’ye telefon: 2014 sonuna kadar “patates hat” ​kullanmışlar

Makamdan ‘abi’ye telefon: 2014 sonuna kadar “patates hat” kullanmışlar

Görevden alınan şüphelilerin 2014 sonuna kadar operasyonel hat kullandığı, daha sonra ankesörlü telefonla irtibat sağladıkları belirlendi. Bazılarının da makam telefonlarından mahrem imamlarını aradıkları tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığınca FETÖ soruşturması kapsamında 31 kaymakam, 17 vali yardımcısı, 9 hukuk müşaviri ve 1 mülkiye müfettişi olmak üzere toplam 58 kişi görevden uzaklaştırılmıştı. Şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenilirken, soruşturmada önemli ayrıntılara ulaşıldı. Şüphelilerin 2014 sonuna kadar “patates hat” diye tabir edilen operasyonel hatlar kullandığı, bu tarihten sonra ise örgüt talimatıyla ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat sağladıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin de örgütün gizlilik kuralına rağmen makam telefonlarından mahrem imamlarıyla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edildi.

7 BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına ilişkin de önemli tespitlere ulaşıldı. Buna göre, kaymakamların 4’er ve 5’er gruplara ayrıldığı ve grup sorumluları haricinde mülki idare amirlerine genel olarak örgütün kripto haberleşme programı ByLock’un yüklenmediği anlaşıldı. Yapılan çalışmayla FETÖ’nün mülki idare yapılanmasını 7 bölgeye ayırdığı ortaya çıkarıldı. Buna göre, örgütün mülki idare yapılanmasında Türkiye’yi Ankara ve çevre illeri, Marmara ve çevre illeri, Gaziantep ve Güneydoğu illeri, Karadeniz Samsun ve çevre illeri, Ege Bölgesi İzmir ve çevre illeri, Diyarbakır ve çevre illeri ile Doğu Anadolu Erzurum ve çevre illeri şeklinde böldüğü anlaşıldı.

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Bürokrasinin kaçak imamları

  • FETÖ’nün İçişleri Bakanlığında üst düzey bürokratlardan sorumlu ayrı bir mahrem yapılanma oluşturduğu belirlendi. Kaymakam adayları dönem sorumlularının da bürokratlar sorumlusuna bağlı olarak görev yaptığı kaydedildi. Bürokrasi mahrem yapılanmadan 2013’e kadar firari Mahmut Akpınar’ın, 2016’ya kadar “Osman” kod adlı firari Ömer Erfidan’ın ve darbe girişimine kadar da firari Ahmet Hüsrev Tonguç’un sorumlu olduğu bilgisi soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda söz konusu mahrem imamların iadesinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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