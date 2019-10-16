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BATMAN

Son eser de taşınıyor

Hasankeyf’te kültürel mirasın korunması için şu ana kadar altı eser baraj gölü alanından çıkarıldı. Taşınacak son eser Er-Rızk Camii’nin kaldırılması için de harekete geçildi. Yaklaşık bin 700 ton ağırlığa sahip camiyi kaldırma işlemi üç aşamada tamamlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasankeyf
Hasankeyf

Hasankeyf’te bulunan kültürel mirasın korunması için şu ana kadar 6 eser baraj gölü alanından çıkarılırken, buradaki son eser Er-Rızk Camii’nin de kaldırılmasına başlanıldı.

AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde Ilısu Barajı göl alanından etkilenmeyecek Hasankeyf Yukarı Şehir yeniden düzenlenerek açık hava müzesi haline getirildi. Baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf

Aşağı Şehir’de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise bütüncül bir yaklaşım ve son derece titiz yöntemlerle bu alandan taşınarak, nihai yerlerinde konumlandırıldı. Şu ana kadar 6 eser baraj göl alanından çıkarılırken, taşınacak son eser Er-Rızk Camii’nin kaldırma işlemlerine de başlanıldı. Ağırlığı yaklaşık bin 700 ton olan caminin kaldırılması 3 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 1,7 metrelik, ikinci aşamada 1,7 metrelik ve son aşamada 1,2 metrelik kısmın kaldırılması planlanırken, birinci aşamanın kaldırma işlemlerine başlanıldı.

TAŞINMA 15 GÜNDE TAMAMLANACAK

Kaldırma işlemlerinin 15 günde tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camii Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camii Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camii külliyesi, taç kapı ve çeşme, Süleyman Han Camii külliyesi, minaresi taşınmıştı. Er-Rızk Camii’nin taşınacak bölümleri arasında minare, harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü yer alıyor.

TARİHİ OLARAK DÜNYADA BİR İLK

Taşıma işlemleri, taşınan yapıların tarihlendirildiği dönem, taşıma mesafesi, yapıların ağırlığı ve işlemlerin maliyeti açısından dünyanın en geniş kapsamlı çalışması olarak değerlendiriliyor. Taşınan veya taşınacak eserlerdeki işlemlerin tamamlanmasıyla Hasankeyf’in ülkenin en güzel turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor. Yurt dışı ve yurt içinden ziyarete geleceklerin, başta Batman ve çevre illerin gelişimine katkı sağlamaları hedefleniyor.

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