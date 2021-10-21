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POLİTİKA

Sputnik yalan haberi için Emine Erdoğan'dan özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik Türkiye, bugün özür diledi. Sputnik'te program yapan Ali Çağatay, haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kendisinden özür diliyoruz" dedi. Aynı yalan Halk TV'de de dillendirilmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sputnik yalan haberi için Emine Erdoğandan özür diledi
Emine Erdoğan

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı iddiası ortaya atılmıştı.

SPUTNİK YAYDI

İddia, Youtube’da yayın yapan Sputnik Türkiye kanalındaki “Ali Çağatay’la Seyir Hali” programında ve Halk TV yayınında dillendirilmişti.

‘Kayda Geçsin’ programının sunucusu Özlem Gürses, hiçbir kaynak göstermeden “Erdoğan ailesinin bu işe gireceği söyleniyor” diyerek iftirada bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sputnik programcısı Ali Çağatay, bugünkü yayınında haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve özür diledi.

Çağatay, "Bunun böyle olmadığını bugün bize bildirildi. Atık meselesinde yanlış yapan biziz. Kendisinden özür diliyoruz" dedi.

BAKANLIĞA BAĞLI

Sıfır Atık Projesi’nin daha ileriye taşınması, içeçek ambalajlarının depozito iade sistemi dahilinde etkin bir şekilde toplanması amacıyla 24 Aralık 2020’de Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Ajans, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet yürütecek.

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