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BATMAN

Sular çekildi: Eski Hasankeyf göründü

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Sular çekildi: Eski Hasankeyf göründü
Eski evlerini yeniden gören bazı ilçe sakinleri, duygusal anlar yaşadı.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan, yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine başlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı da kuraklık vurdu, daha önce sular altında kalan tarihi Hasankeyf'in yerleşim yeri ortaya çıktı.

Eski yapıların görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, Hasankeyf'in eski yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören bazı ilçe sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Mahmut Saruhan "Bu yıl, su seviyesi ciddi düşünce eski yapıların bir bölümü görünür hale geldi. Eski günler, bir an gözümüzde canlandı" dedi.

'KURAKLIK BARAJLARI DA ETKİLEDİ'

Önceki yıllara göre artan kuraklığa dikkati çeken Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan "Son birkaç gündür etkili olan yağış, toprağı az da olsa ıslattı. Önceki yılların normal yağışlarına göre, yüzde 60 azalma söz konusu. Bunu tabii ki baraj seviyelerine baktığımız zaman görebiliyoruz. Sadece Batman'da değil, bölgenin her yerinde ciddi bir kuraklık var. Bölgedeki barajlarda da doluluk oranları çok ciddi anlamda azalmış durumda. Kuraklık ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Bölgeye bakıldığında çoğu bitkiler, kışın toprakta depolanan suyu kullanıyor. Kışın yeterince yağış almadığı zaman da bu hem bitkiler hem de ürünlerimiz açısından ciddi bir sıkıntı oluşturuyor" dedi.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak
EKONOMİ
Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak

Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
FOTOĞRAF 13
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Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam etmekte. Baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı.
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Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi.
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Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor.
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Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
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Hasankeyf sular altında kalmaya başladı: Köprünün ayakları görünmemeye başladı
Batman'da Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarındaki artışın başlamasıyla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf'te de sular yükselmeye başladı. Hasankeyf'in sular yükselmeden önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi.


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