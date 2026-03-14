Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: Üç şüpheliden biri tutuklandı

23:4414/03/2026, Cumartesi
DHA
Aramalarda 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, 1.765 lira nakit para ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından şüphelilerin Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese 11 Mart Çarşamba günü operasyon düzenleyen ekipler, Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A. (21) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde yetiştirilmesi amacıyla sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Aramalarda 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, 1.765 lira nakit para ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç. ve O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


