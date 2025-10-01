Sumud Filosu'nda saldırı alarmı: İsrail gemileri müdahale için filoya yaklaştı

İşgalci İsrail, Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı.

İlk müdahalenin filonun amiral gemisi Alma'ya yapıldığı bildirildi.

Yaşanan soykırıma karşı vicdanın ortak sesi olarak ve İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırma amacıyla Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nda İsrail saldırısı nedeniyle alarm verildi.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada bir saat içerisinde İsrail ordusunun müdahalesinin beklendiği belirtilerek, "Güvertede alarm durumundayız. Tekneleri engellemek için 20 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor." denildi.

Teknelerdeki akitivistlerin can yeleklerini giyerek güvertelerde toplandığı aktarılırken, filonun 7 mil ilerisinde çok sayıda donanma gemisi olduğu ve teknelerin üzerinde çok sayıda drone olduğu da bildirildi.

Öte yandan filonun etrafında dört tane deniz mayını tespit edildiği de öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, asla direniş göstermeyeceklerini, sadece oldukları yerde duracaklarını bildirdi.

Çelik, sert bir müdahale olmaması durumunda İsrail donanmasının filoyu limana çekeceğini kaydetti.

Ersin Çelik, gemide karartma kararı alındığını ve tüm ışıkların söndürüldüğünü açıkladı.

"Yarım saat içerinde olası bir deniz ablukası olabilir"

Filonun amiral gemisi, filonun 3 mil ötesinde kimliği belirsiz 20'den fazla gemi tespit edildiğini belirterek, "Mevcut hızımızla, bu gemiler konum değiştirmezse yaklaşık 30 dakika içinde bulundukları noktaya ulaşacağız. Kimlikleri henüz doğrulanmadı; ancak bu gelişme, olası bir deniz ablukasına dair endişeleri artırıyor." açıklamasında bulundu.

İsrail donanmasından tehdit mesajı

İsrail donanması, radyodan tehdit mesajı yayınladı.

Filo'dan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IOF) akşam saatlerinde filoya 16. kanal üzerinden temas kurarak ablukayı delme girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu iddia ettiği, yardımların yalnızca kendi belirledikleri kanallar aracılığıyla ulaştırılabileceğini öne sürdüğü, aksi takdirde; gemilerinin zorla durdurulacağı, el konulacağı, filodaki aktivistler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdiği aktarıldı.

Ayrıca IOF'un 7 Ekim’e atıfla propaganda içerikli mesajlar paylaşarak psikolojik baskı kurmaya çalıştığı da belirtildi.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu tehditlere rağmen filomuzun kararlılığı tamdır. Gemilerimiz insani yardım misyonunu sürdürmektedir. Thiago şu anda frekanstan yanıt vererek misyonumuzun meşruiyetini ve uluslararası destek iradesini vurgulamaktadır.

Bizler sivil ve barışçıl bir filoyuz. Görevimiz, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukanın hukuksuzluğunu dünyaya duyurmaktır.

Dünya kamuoyunu bu tehdide karşı tanıklık etmeye ve sesini yükseltmeye çağırıyoruz."

Ayrıntılar Geliyor...