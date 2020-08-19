Tabuta Sığmayanlar: Şehit Muhammed Ali Kalo

Türk ordusu, 20 Ocak 2018’de Suriye’de terörist PKK/YPG’yi temizlemek için ‘Zeytindalı Operasyonu’ başlatmıştı. Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25), Afrin’e ilk giden ekipteydi. Operasyon bitti ama üsteğmen Afrin’de göreve devam etti. 14 Aralık’ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.Tabuta Sığmayanlar'ın 2. Sezonunun ilk bölümünde; Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13.01.2018'de şehadete eren Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz.
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