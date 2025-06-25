'Takviye edici gıda' üretilen tesis mühürlendi

Mersin'de, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çavak Mahallesi'nde "takviye edici gıda" üretilen tesisin ruhsatsız olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, üretim alanında ambalaj ve paketleme makineleri, çeşitli sıvı ve kimyasal maddeler ile endüstriyel üretime yönelik ekipmanlar buldu.