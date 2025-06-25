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'Takviye edici gıda' üretilen tesis mühürlendi

'Takviye edici gıda' üretilen tesis mühürlendi

13:5925/06/2025, Çarşamba
AA
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Mersin.
Mersin.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde "takviye edici gıda" adı altında ruhsatsız üretim yapıldığı belirlenen tesis kapatıldı.

Mersin'de, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çavak Mahallesi'nde "takviye edici gıda" üretilen tesisin ruhsatsız olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, üretim alanında ambalaj ve paketleme makineleri, çeşitli sıvı ve kimyasal maddeler ile endüstriyel üretime yönelik ekipmanlar buldu.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, etiketsiz, bandrolsüz ve usulsüz üretim yapıldığı belirlenen tesis mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek için denetimleri sürdüreceklerini belirtti.


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