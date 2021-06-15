​Tarladan milli takıma

Denizli’nin Güney ilçesinin kırsal Eziler Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kaçmaz Ortaokulu’na 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye’de yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerinin hayatını değiştirdi. Çocukların tamamını lisanslı sporcu yaparak mahalle takımı kuran Arı, çok sayıda başarı elde etti. Arı’nın biri kız, üç öğrencisi de Hokey Milli Takımı Gelişim Kampı’na davet edildi.

BELEDİYEDEN DESTEK

Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, öğrencilerine sporu sevdirmek için çalışmalara başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda, kekik ve tütün tarlalarında çalışan öğrencilerinin spor yapmasını isteyen Arı, onları curling, bocce, dart, hemsball, korfboll, golf, hokey, oryantiring gibi yaygın olmayan branşlara yönlendirdi. Okul bahçesine Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin halı saha kurmasıyla öğrencilerin aktif olarak spor yaptığı branş sayısı 18’e yükseldi. Öğrenciler katıldıkları müsabakalarda 17 birincilik, 12 ikincilik 10 üçüncülük, 1 kez de dördüncülük kupası kazandı. Okulda öğrenim gören ve hokey takımında yer alan Tuğçe Güneş, Emirhan Şafak Gökcan ve Hasan Öner, Milli Takım gelişim kampına davet edildi. Her ikisi de 16 yaşında olan Gökcan ile Öner, yakaladıkları başarının ardından Malatya Hokey Takımı’na transfer oldu. Mahallenin çehresinin değiştiren Arı, “Amacımız başarı elde etmek değil, çocuklara dokunabilmekti. Çocuklardaki değişimi gören birçok veli, spora dahil oldu. 4 yılın sonunda tüm öğrencilerimizi lisanslı sporcu yaptık. Sponsorlarımızla malzeme desteği sağladık. Yarışmalara da belediyenin desteğiyle gittik. Şimdi çocuklarımızı milli takıma gönderiyoruz. Hedefimiz bu mahalledeki çocuklarla olimpiyatlara katılmak” diye konuştu.

Hokey ne demek bilmiyorduk

Hokey takımı kalecisi 15 yaşındaki Melike Konca, “Daha önce tarlalarda çalışıyordum. Öğretmenimiz sayesinde hokeye başladım. Başka sporlar da yapıyoruz. Spor, hayatımızı değiştirdi. Hokey oynamayı çok seviyorum, çok mutluyum” dedi. Arda Yontar da eskiden ‘hokey’ diye bir spor bilmediğini belirterek, “Öğretmenimiz sayesinde öğrendim. Belirli günlerde gelip burada çalışıyoruz. Suat öğretmenimiz bize bu sporu çok sevdirdi. Ailelerimiz de bizimle bu sporu yapmaya başladı” diye konuştu. Oğlu Emirhan Şafak Gökcan’ın milli takım kampına davet edildiğini belirten mahalle sakinlerinden Halil Gökcan ise, “Bizim için çok gurur verici oldu. Suat öğretmen buraya geldiğinde bizi bu sporlarla tanıştırdı. Çocuklar bu spora yönelince biz de veliler olarak katıldık. Oğlum milli takım kampına davet edildi. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz” dedi.