Gündem TBMM Başkanı Şentoptan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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