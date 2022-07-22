Gündem TEMde tır alev alev yandı
DÜZCE

TEM’de tır alev alev yandı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırını dorsesi bir anda alev aldı. Tekstil malzemesi yüklü tırın alev alev yanan dorsesi yürekleri ağza getirdi.

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Haber Merkezi İHA
TEM’de tır alev alev yandı
TEM’de tır alev alev yandı

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara İstikametine gitmekte S.E.A.’nın kullandığı BY 137678 yabancı plakalı kumaş ruloları yüklü tır seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.


Sürücüsünün alevleri fark etmesi ile hemen tırı sağ şeride çekerek alevlere itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Kaynaşlı ve Düzce İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alev alev yanan kumaş ruloları söndürmek için uzun süre mücadele etti.


Uzun süre yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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