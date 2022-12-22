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POLİTİKA

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak

Terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen HDP'li Semra Güzel'in TBMM'de bugün milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda oy çokluğu ile alınan karar Genel Kurul'da görüşüldükten sonra oylamaya sunulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDPli Semra Güzelin milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM'de oylanacak

Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı.

Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyor.

Bugün sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapılacak.

Üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 kabul oyu çıkarsa Güzel'in vekilliği düşecek.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmemişti.

Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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