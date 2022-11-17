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POLİTİKA

Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel kararı: Vekilliğinin düşürülmesi kabul edildi

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Komisyondan HDPli Semra Güzel kararı: Vekilliğinin düşürülmesi kabul edildi
Semra Güzel

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

  • Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise 'hayır' oyu verdi.
SON KARAR GENEL KURUL'DA

Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.


15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmemişti.

Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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