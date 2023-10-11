Ticaret Bakanı Bolat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ömer Bolat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatının öncü girişimlerinden biri olan Zabıta Tüketici Bürosu’nun resmi açılışı 27 Ağustos 1997’de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, tüketici bürosunun görevini şu şekilde belirlemişti: