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Ticaret Bakanı Bolat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Bolat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği çerçevede, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme ait fotoğrafı yer aldı. Ayrıca çerçevede, Erdoğan'ın 1997 yılında Zabıta Tüketici Bürosu'nun Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın metninin de olması dikkati çekti.

Halil Akkoç
16:58 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ömer Bolat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ömer Bolat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
Bolat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği çerçevede, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme ait fotoğrafı yer aldı.
Ayrıca çerçevede, Erdoğan'ın 1997 yılında Zabıta Tüketici Bürosu'nun Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın metninin de olması dikkati çekti.
Çerçevede fotoğrafın yanında yer verilen metinde, şu ifadeler yer aldı:
"Tüketici Bürosu sessiz yığınları sesidir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatının öncü girişimlerinden biri olan Zabıta Tüketici Bürosu’nun resmi açılışı 27 Ağustos 1997’de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, tüketici bürosunun görevini şu şekilde belirlemişti:

"Tüketici Bürosu’na çok önemli görevler düşüyor. Yüklendikleri görev mazlumların eli, ayağı olma görevidir. Biz göreve geldiğimizde kimsesizlerin kimi olacağımızı, sessiz çoğunluğun sesi olacağımızı söylemiştik. Şimdi bu arkadaşlarımız, bu görevi yerine getireceklerdir.”
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ömer Bolat
#TOBB
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