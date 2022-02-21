Toplu taşıma şoförlerine verilecek ‘öfkeyle başa çıkma eğitimi' toplantısında tartışma çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Proje kampsamında hazırlanan farkındalık eğitimi tüm şoförlere zorunlu hale getirildi. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.

Ancak kendilerinin sürece dâhil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında tartışmalar yaşanınca protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 ​Trabzon'da ev yapacağı araziye yol gitmediği için 55 metre uzunluğundaki patika yola ray döşeyen Mehmet Hacıefendioğlu, inşaat malzemelerini teleferik yardımıyla bu yolla taşıyor. Araba yolundan 55 metre yukarıda bulunan arazisine ray döşeyen Hacıefendioğlu, inşaat malzemelerini teleferik telinin ucuna bağladığı vagonla taşıyor.<br> Karadeniz’de eğimli ve kısıtlı arazi yapısının olduğunu belirten Hacıefendioğlu, \"Ev yapacağım araziye yol gitmiyor. Yol gitmesinin de pek imkanı yok. Çünkü araziye çıkan patika yolun bir tarafı mezarlık bir tarafında komşularımızın evi var. Bu nedenle ne yapabilirim diye düşündüm. Biraz araştırma yaptım. Sonra patika yoldan yukarı ray döşemeye karar verdim. Önce demirlerden rayları yaptım. Ardından yukarı bir teleferik motoru ve rayların üzerine vagonu yerleştirdim. Sorunsuz çalışmaya başladı. Günde 6-7 metreküp malzeme yukarıya çekebiliyoruz. Rayların mesafesi 55 metre. İşçiliğini ben yaptım. İşçiliği hariç 20 bin TL masraf yaptım bu sisteme. Başka birisi yapsa işçiliği ile birlikte 50-60 bin TL masrafı olur. Evi yapmaya başlamadan bir ev masrafı yapıyoruz. Çünkü bizim arazilerimiz eğimli. Böyle olduğu için düz bir yerde ev yapmaktan daha masraflı oluyor. Bu konuda devletimizin bize destek olması gerekiyor. Bu yaptığım teleferiği evi yaptıktan sonra da kullanacağım. Bu artık burada kalıcı olacak\" dedi. Karadenizlinin ilginç icadı: Arazisine öyle bir şey yaptı ki Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Mehmet Hacıefendioğlu (62) ev yapacağı araziye yol gitmediği için kendi çözümünü kendisi üretti. Nasıl mı? ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

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