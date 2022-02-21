Toplu taşıma şoförlerine verilecek ‘öfkeyle başa çıkma eğitimi' toplantısında tartışma çıktı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘öfkeyle başa çıkma eğitimi' projesinin imza toplantısında tartışma yaşandı. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, duruma tepki göstererek 'Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum.' ifadelerini kullandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Proje kampsamında hazırlanan farkındalık eğitimi tüm şoförlere zorunlu hale getirildi. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.
Ancak kendilerinin sürece dâhil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında tartışmalar yaşanınca protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum." diye konuştu.