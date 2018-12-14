Gündem Türbeler detaşınıyor
BATMAN

Türbeler de taşınıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin yanı sıra türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı.

Yeni Şafak
İmam Abdullah Türbesi
İmam Abdullah Türbesi

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Aynı alanda bulunan Er-Rızk, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri için koruma ve nakil çalışmalarıyla ilgili süreç devam ederken tarihi eserlerin yanı sıra yöredeki türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı.

Bu kapsamda İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi ile başlayan çalışmalar kapsamında Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbeleri de taşınacak.

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