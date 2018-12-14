Türbeler de taşınıyor

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Aynı alanda bulunan Er-Rızk, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri için koruma ve nakil çalışmalarıyla ilgili süreç devam ederken tarihi eserlerin yanı sıra yöredeki türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı.

Bu kapsamda İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi ile başlayan çalışmalar kapsamında Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbeleri de taşınacak.

GÜNDEM Danyal Peygamber kabartması bulundu