Gündem Türk yetkili Türkiye harekat için ABDnin bölgeden çekilmesini bekleyecek
ANKARA

Türk yetkili: ​Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

Türk yetkili: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek.

Haber Merkezi Reuters
Arşiv
Arşiv

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış vaziyette
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sırbistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin en üst otoritesi Türkiye'nin askeri harekatını meşru gördü
DÜNYA
ABD'nin en üst otoritesi Türkiye'nin askeri harekatını meşru gördü

ABD askerleri çekilmeye başladı

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı. İnfografik: AA

Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
DÜNYA
Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
Balkanlara yönelik politikamızıdin eksenli yürütmüyoruz

'Balkanlara yönelik politikamızı
din eksenli yürütmüyoruz'

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
14 bin ÖSO askeri yola çıktı

14 bin ÖSO askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
Trump'ın da<br> dediği gibi...

Trump'ın da
dediği gibi...

Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Evrak bekliyorduk <br>Almanya'yı seçti

Evrak bekliyorduk
Almanya'yı seçti

Türk yıldız adayı kararını Almanya'dan yana kullandı.
Konvoylar halinde boşaltıyorlar

Konvoylar halinde boşaltıyorlar

ABD konvoyu ​Türkiye sınırından ayılırken görüntülendi.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Kırmızı kategorideki kadın terörist hedef alındı.
PKK'nın<br>kökünü kazıyacağız

PKK'nın
kökünü kazıyacağız

Operasyon için Türkiye'den talimat bekliyorlar.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
ABD Kürt müttefiklerini terk etti

ABD Kürt müttefiklerini terk etti

​Dünya basını ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararını böyle gördü.
Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü: Trump başkomutan değil, bilinçsizce fevri kararlar alıyor.
Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.

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