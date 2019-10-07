Türk yetkili: ​Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sırbistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA ABD'nin en üst otoritesi Türkiye'nin askeri harekatını meşru gördü

ABD askerleri çekilmeye başladı

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı. İnfografik: AA