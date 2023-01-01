Türkiye’deki eğitim bize geleceğin yollarını açtı

|
Mohammed Bawa Gummi
Türkiye’de eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları”, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Mezunları Forumu’nda bir araya geldi. Türkiye’deki okullardan mezun olup şu anda Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı devlet protokolünde görev yapan Gülşen Bölükbaşı, Nijerya’da devlet destekli elektrik firmasının başında olan Mohammed Bawa Gummi, Libra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı Başkanı Dr. Saleh al-Shadli ve Gambiya Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Nfamara Camara Türkiye’de aldıkları eğitimi ve ülkelerindeki kariyerlerini anlattı.
Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı devlet protokolünde görev yapan Gülşen Bölükbaşı: “Türkiye’nin bizim yüreğimizde çok ayrı bir yeri var. Burada eğitim görmüş olmak bize geleceğin yollarını açtı diyebilirim. 2001 yılında eğitim almak için Türkiye’ye geldim. Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Şu an Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet protokolünde görev yapıyorum. 1990’lı yıllarda başlayan bu projenin inanılmaz büyük bir değeri var. Bununla, sadece bir öğrenciye değil, bir aileye ve daha geniş bir çevreye dokunuluyor. Eminim ki burada eğitim gören her mezun, her daim Türkiye’ye olan minnettarlığını kalbinde yaşatacaktır ve bunu hayatlarının tüm süreçlerine de yansıtacaktır. Türkiye ile aramızda her zaman bir gönül bağı var.”
Nijerya’da devlet destekli bir elektrik firmasının yönetiminde olan Dr. Mohammed Bawa Gummi: “Ben Türkiye mezunlarının en eski üyelerinden biriyim. 2001’de doktora eğitimi için Türkiye’ye geldim ve 2008 yılında programı tamamladım. Ondan sonra Nijerya’ya döndüm ve enerji sektöründe çalışmaya başladım. Firmamız elektrik sektöründe faaliyet gösteren Türk ortaklı bir firma. Ben aynı zamanda Nijerya’da Türkiye Mezunları Dernek Başkanıyım. Dolayısıyla Türkiye’de eğitim almak isteyen çoğu öğrenciye yardımcı oluyorum. Türkiye’yi çok seviyorlar, burada okumak için çok çalışıyorlar.”
Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı Başkanı Dr. Saleh al-Shadli: “2003 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktora programına başladım. Mezun olduktan sonra Libya Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programının Başkanı olarak görev yapıyorum. Türkiye’de okumak çok güzeldi, keşke hiç bitmeseydi. Çünkü burada birçok ülkeden uluslararası öğrenciler bulunuyor. Hocalarımız çok donanımlı olduğu için bizi alanımızda çok iyi yetiştirdiler. Türkiye’ye doktora için geldiğimde, çok çeşitli hukuk maddelerini gördüm ve benim için çok faydalı oldu. Türkiye’deki eğitim sistemi çok kaliteli. Biz Libya ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzaladık. Öğrencilerin Türkiye’de eğitim almasıyla ilgili teşvik çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de eğitim almanın çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu alanda gayret ediyoruz.”