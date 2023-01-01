Türkiye’deki eğitim bize geleceğin yollarını açtı

Türkiye’de eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları”, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Mezunları Forumu’nda bir araya geldi. Türkiye’deki okullardan mezun olup şu anda Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı devlet protokolünde görev yapan Gülşen Bölükbaşı, Nijerya’da devlet destekli elektrik firmasının başında olan Mohammed Bawa Gummi, Libra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı Başkanı Dr. Saleh al-Shadli ve Gambiya Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Nfamara Camara Türkiye’de aldıkları eğitimi ve ülkelerindeki kariyerlerini anlattı.

Gülşen Bölükbaşı

MİNNETTARLIĞIMIZ HEP KALBİMİZDE

Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı devlet protokolünde görev yapan Gülşen Bölükbaşı: “Türkiye’nin bizim yüreğimizde çok ayrı bir yeri var. Burada eğitim görmüş olmak bize geleceğin yollarını açtı diyebilirim. 2001 yılında eğitim almak için Türkiye’ye geldim. Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Şu an Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet protokolünde görev yapıyorum. 1990’lı yıllarda başlayan bu projenin inanılmaz büyük bir değeri var. Bununla, sadece bir öğrenciye değil, bir aileye ve daha geniş bir çevreye dokunuluyor. Eminim ki burada eğitim gören her mezun, her daim Türkiye’ye olan minnettarlığını kalbinde yaşatacaktır ve bunu hayatlarının tüm süreçlerine de yansıtacaktır. Türkiye ile aramızda her zaman bir gönül bağı var.”

BURADA OKUMAK AYRICALIK

Nijerya’da devlet destekli bir elektrik firmasının yönetiminde olan Dr. Mohammed Bawa Gummi: “Ben Türkiye mezunlarının en eski üyelerinden biriyim. 2001’de doktora eğitimi için Türkiye’ye geldim ve 2008 yılında programı tamamladım. Ondan sonra Nijerya’ya döndüm ve enerji sektöründe çalışmaya başladım. Firmamız elektrik sektöründe faaliyet gösteren Türk ortaklı bir firma. Ben aynı zamanda Nijerya’da Türkiye Mezunları Dernek Başkanıyım. Dolayısıyla Türkiye’de eğitim almak isteyen çoğu öğrenciye yardımcı oluyorum. Türkiye’yi çok seviyorlar, burada okumak için çok çalışıyorlar.”

Nfamara Camara

Her alanda çalışabiliyoruz

Sağlık Sorunları Araştırma Kurumu Proje Yöneticisi Gambiyalı Nfamara Camara: “2014’te YTB’den burs alarak Türkiye’ye geldim. İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi okudum, sonra yüksek lisans yaptım. Sonra kendi ülkeme dönüp Gambiya için elimden geleni yapmak benim en büyük hayalimdi. İş başvurusunda bulundum ve hemen kabul ettiler. Proje yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Güzel bir işim var. Sağlık alanında araştırmalar yapıyoruz, özellikle Afrika’daki hastalıklar hakkında. Aynı zamanda Gambiya Türkiye Mezunları Derneği Başkanıyım. Türkiye’de eğitim almış insanlar Gambiya’ya büyük katkıda bulunuyor. Birçok çalışma yapıyoruz. Böyle bir imkan sağlandığı için Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Türkiye mezunları her alanda çalışabiliyor. Bu durum da Türkiye’deki eğitimin çok iyi durumda olduğunu gösteriyor.”

Dr. Saleh al-Shadli

Türk hocalar çok donanımlı

Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı Başkanı Dr. Saleh al-Shadli: “2003 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktora programına başladım. Mezun olduktan sonra Libya Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programının Başkanı olarak görev yapıyorum. Türkiye’de okumak çok güzeldi, keşke hiç bitmeseydi. Çünkü burada birçok ülkeden uluslararası öğrenciler bulunuyor. Hocalarımız çok donanımlı olduğu için bizi alanımızda çok iyi yetiştirdiler. Türkiye’ye doktora için geldiğimde, çok çeşitli hukuk maddelerini gördüm ve benim için çok faydalı oldu. Türkiye’deki eğitim sistemi çok kaliteli. Biz Libya ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzaladık. Öğrencilerin Türkiye’de eğitim almasıyla ilgili teşvik çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de eğitim almanın çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu alanda gayret ediyoruz.”



