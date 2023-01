Türkiye’deki eğitim bize geleceğin yollarını açtı

Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı devlet protokolünde görev yapan Gülşen Bölükbaşı: “Türkiye’nin bizim yüreğimizde çok ayrı bir yeri var. Burada eğitim görmüş olmak bize geleceğin yollarını açtı diyebilirim. 2001 yılında eğitim almak için Türkiye’ye geldim. Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Şu an Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet protokolünde görev yapıyorum. 1990’lı yıllarda başlayan bu projenin inanılmaz büyük bir değeri var. Bununla, sadece bir öğrenciye değil, bir aileye ve daha geniş bir çevreye dokunuluyor. Eminim ki burada eğitim gören her mezun, her daim Türkiye’ye olan minnettarlığını kalbinde yaşatacaktır ve bunu hayatlarının tüm süreçlerine de yansıtacaktır. Türkiye ile aramızda her zaman bir gönül bağı var.”