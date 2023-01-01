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Türkiye mezunları ülkelerine değer katıyor

Türkiye’de eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları” İstanbul’da bir araya geldi. IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, “Türkiye’de okumak ve mezun olmak ayrıcalıktır, çünkü buranın eğitim kalitesi ortada” derken, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erdal Aslanov da, “Burada okumak bizim için gurur verici” diye konuştu.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye’de eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları” İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye’de eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları” İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye Mezunları Forumu İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı (YTB) tarafından gerçekleştirilen foruma, 60 ülkeden yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlamış 200 mezun katıldı. Forum kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çok sayıda bürokrat, akademisyen ve mezunların katıldığı paneller düzenlendi. Panellerde konuşan mezunlar, aldıkları eğitimden sonra ülkelerine döndüklerinde, elde ettikleri kazanımları anlattı.

11 YILDA 12 KAT ARTTI

Forumun açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye’de son 10 yılda 45 bine yakın öğrenciyi burslandırmış olduk. Uluslararası öğrenci sayısı son 11 yılda 12 kat arttı. 20 bin olan öğrenci sayısı 200 bine ulaştı” dedi.

Aydın Maruf

MEZUN OLUP ÜLKENİZE DÖNÜN

Türkiye’de eğitim aldıktan sonra ülkesine dönen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye’nin Iraklı Türkmenler için her zaman ana vatan olduğunu söyledi. 2001 yılında başladığı Ankara Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü 2005 yılında bitirdiğini anlatan Maruf, “Türkiye’ye eğitime geldiğim esnada Irak’ta savaş vardı ve ekonomik sıkıntılar yaşıyorduk. Benim için Türkiye’ye gelip eğitim almak büyük bir fırsat oldu. Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme geri döndüm. Yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkelerine geri dönmelerinin ülkeleri açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki gönül bağını iyi oluşturmaları, ülkeler arası kaynaşmayı da sağlayacaktır. Türkiye’de okumak ve mezun olmak ayrıcalıktır, çünkü buranın eğitim kalitesi ortadadır” şeklinde konuştu.

Erdal Aslanov

TÜRKİYE’DE OKUMAK AYRICALIKTIR

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Erdal Aslanov da yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de yaptıktan sonra ülkesine dönmüş. “Azerbaycan Türk’ü bir öğrencinin üniversiteyi kardeş ülke olan Türkiye’de okuması bir ayrıcalıktır” diyen Aslanov, şöyle devam etti: “Burada okumak bizim için gurur vericidir. Burada okuduğum süre boyunca birçok farklı ülkeden arkadaşlarım oldu. Hepimiz başarılı olduk. Bu, Türkiye’nin eğitim sisteminin çok başarılı olduğunun göstergesidir. Ben Türkiye’de doktora eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’de çok cazip bir iş teklifi aldım. Fakat ülkeme gitmek istedim. Memleketlerimize hizmet etmek hepimizin vatan borcudur.”


Bakan Ersoy: Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız olamaz
Bakan Ersoy: Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız olamaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye Mezunları Forumu”na katıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, Türkiye mezunlarını ağırlamanın oldukça gurur verici olduğunu belirterek; “İçtenlikle ifade etmek isterim ki 60 farklı ülkeden hayatlarına dokunduğumuz 200 mezunumuzu, alanlarında uzman bireyler olarak ve artık onların nice hayatlara dokunduklarını bilerek burada ağırlıyor olmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Sizler dünyanın 184 ülkesine yayılmış, 150 bini aşkın üyesi olan büyük bir ailenin bireylerisiniz. Bu aile 30 ülkede 34 Türkiye Mezunları Derneği ile ortak kimliğini ortaya koymuş; 2013 yılından bugüne kadar 60 ülkede düzenlediğimiz 122 mezun buluşmasıyla, gönül bağlarının zamana yenilmediğini göstermiştir” dedi.

#Eğitim
#Türkiye
#YTB
#Türkiye Mezunları Forumu
2 saat önce
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Türkiye mezunları ülkelerine değer katıyor
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